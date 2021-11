Rozzano, ubriaca al volante investe madre che spinge il passeggino sulle strisce pedonali Un bambino e una bambina di circa un anno sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati travolti da un’auto. Il veicolo ha colpito in pieno il loro passeggino spinto dalla madre sulle strisce pedonali. La donna al volante è risultata positiva all’alcol test.

Paura nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre, a Rozzano, al confine con Milano, dove una donna è stata travolta da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali spingendo il passeggino. Quest'ultimo è stato centrato in pieno dall'auto, condotta da un'altra donna, e i bambini di undici mesi e poco più di un anno presenti al suo interno sono stati sbalzati violentemente contro l'asfalto. Illesa, invece, la mamma.

Ubriaca al volante investe due bambini nel passeggino

Secondo quanto comunicato dall'Azienda emergenza urgenza della Lombardia, la richiesta di aiuto è arrivata pochi minuti dopo le 19 quando una chiamata ha raggiunto il centralino del numero unico per le emergenze 112. Sul posto, in viale Lazio, si sono precipitati quindi gli operatori sanitari del 118 che hanno immediatamente medicato i due piccoli. Stabilizzati, sono stati entrambi portati in codice giallo al pronto soccorso della Clinica De Marchi di Milano dove sono stati presi in cura dai medici. Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, il maschio di undici mesi ha riportato un trauma alla testa mentre la sorellina non aveva traumi apparenti. I medici della De Marchi hanno comunque provveduto ad effettuare tutti gli accertamenti del caso per fugare ogni dubbio. I piccoli, comunque, sono fortunatamente fuori pericolo. Guai in vista per la conducente dell'auto che li ha investiti, una donna di cinquant'anni, fermata dagli agenti della polizia locale intervenuti a seguito del sinistro. Sottoposta all'alcol test, è risultata avere un livello di alcol nel sangue per quasi due volte superiore al consentito. Per lei è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro immediato della patente.