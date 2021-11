Ubriaco al volante travolge un uomo che stava tornando a casa: ricoverato in gravissime condizioni L’uomo di 56 anni è ricoverato in prognosi riservata: il giovane che lo ha investito aveva alcol nel sangue superiore al limite consentito. È stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe stato ubriaco e avrebbe investito un pedone di 56 anni: è successo nella notte di sabato, 20 novembre. Poco dopo la mezzanotte a Treviglio, comune in provincia di Bergamo, l'uomo è stato travolto. Adesso si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il responsabile dell'incidente, che aveva in corpo alcool superiore al limite consentito, è stato denunciato a piede libero.

Il 56enne investito vicino casa sua

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato in via Mantegna alcune squadre del 118. Il 56enne è stato trasportato in codice rosso e al momento si trova ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe infatti in pericolo di vita. Oltre ai medici e ai paramedici, si sono recati anche gli agenti della polizia stradale di Treviglio. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 56enne avesse parcheggiato l'auto e stesse scaricando del materiale vicino casa. A un certo punto è stato travolto da un ragazzo.

Il giovane sottoposto all'alcol test

Il giovane è stato sottoposto all'alcoltest: nel sangue aveva alcol superiore allo 0,8 per cento. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime. Stando a quanto riportato dal giornale Prima Bergamo, avrebbe raccontato di non aver visto il pedone. Ieri notte, un ragazzo di 20 anni, è stato investito mentre camminava sulla Tangenziale Est a Milano. Il giovane è stato travolto ed è arrivato già morto in ospedale. Sul suo caso indagano gli inquirenti per cercare di capire cosa ci facesse lì. Intanto il conducente, che ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine, è stato indagato per omicidio stradale.