È stato ricoverato in gravissime condizioni un ragazzo di 16 anni, E.B., che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 giugno, è precipitato da un'altezza di cinque metri mentre si trovava sul posto di lavoro a bordo di un braccio meccanico di un furgone. Teatro del dramma, via Franciacorta 100 a Rovato, in provincia di Brescia.

Sedicenne precipita e sbatte la testa: gravissimo

Dopo la caduta, i colleghi del ragazzo hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza, ma per il suo trasporto in ospedale si è optato per l'elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo. Al loro arrivo gli operatori sanitari hanno trovato il 16enne non cosciente e in posizione supina, con un grave trauma cranico. Intubato sul posto, è stato portato di corsa al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. A distanza di quasi 24 ore, il giovane sembrerebbe ancora in pericolo di vita a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici del Psal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di Ats. Le autorità stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni filtrate e alle testimonianze dei presenti, il braccio meccanico su cui lavorava il ragazzo sarebbe stato colpito da un altro veicolo. Ciò avrebbe provocato la perdita di equilibrio e la caduta, con il violento impatto sull'asfalto. Sarà importante ora capire se il ragazzo fosse protetto dalle misure di sicurezza necessarie. A Rovato sono ore di grande apprensione per le sue sorti.