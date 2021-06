Il marito ha provato ad afferrarla ma è riuscito solo a sfiorarle le dita, prima di vederla precipitare per sessanta metri. Così è morta Elena Pina, la 56enne che è caduta in un canalone ieri sabato 26 giugno mentre con il marito stava cercando di raggiungere il rifugio Rosalba sulla Grignetta, montagne del Lecchese. Stando alle prime informazioni, la donna ha perso l'equilibrio all'altezza della scaletta del Caminetto Pagani, uno dei passaggi della via attrezzata: la zona infatti è supportata da catene e cavi per superare uno dei passaggi più difficili tra le rocce. Proprio qui la donna è scivolata senza riuscire a salvarsi in qualche modo.

Inutili i soccorsi

Nulla ha potuto fare il marito che ha lanciato l'allarme subito dopo aver visto la moglie precipitare: sul posto sono intervenuti immediatamente tre soccorritori del soccorso alpino che si trovavano già in zona. Sono stati subito supportati dall'elisoccorso di Como: una volta raggiunto il corpo della donna i medici però non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La donna lavorava come impiegata nel Comune di Vimodrone

Ora tutta Cassina de' Pecchi, paese dove abitava la donna con la famiglia, piange Elena Pina. Così come anche il comune di Vimodrone: qui la donna lavorava come impiegata all'Ufficio Protocollo. In tanti la ricordano come una persona estremamente garbata e riservata. La donna lascia il marito e un figlio.