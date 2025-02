video suggerito

Roberto Bolzoni trovato morto a Lodi dentro la sua auto chiusa a chiave: “È stato ucciso nel parcheggio” Roberto Bolzoni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto chiusa a chiave e parcheggiata in piazza Omegna a Lodi. Il 61enne, scomparso dalla scorsa domenica, è stato accoltellato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli inquirenti non hanno dubbi. Roberto Bolzoni, 61enne trovato in una pozza di sangue ieri all'interno della sua auto posteggiata in piazza Omegna a Lodi, sarebbe stato ucciso proprio nel luogo dove è stato rinvenuto. E dunque, alla luce di questi nuovi sviluppi, il parcheggio in periferia si trasforma in una vera e propria scena del crimine. "È morto sicuramente nella macchina, non vi è stato messo in seguito. Lo si evince da come era posizionato" ha spiegato infatti il procuratore della Repubblica di Lodi Laura Pedio.

Tutta piazza Omegna è stata così cinturata con il nastro, allargando l'area delimitata ieri. Se ieri, dunque, la perlustrazione dei carabinieri aveva riguardato l'area intorno alla Volkswagen Golf bianca in cui è stato ritrovato Bolzoni, ora si cercano prove fisiche rilevanti nell'intero parcheggio, da quasi 150 posti auto.

L'uomo, di cui non si avevano più notizie da domenica pomeriggio, si trovava seduto al posto di guida, all'interno della macchina chiusa a chiave. Su tutto il corpo, e in particolare su collo e viso, segni inequivocabili di più fendenti da arma da taglio. Accanto a lui, un coltellino. Ma, per chi indaga, non si tratterebbe della lama utilizzata per ferire a morte il 61enne: forse, solo un tentativo di indirizzare gli inquirenti sulla pista del suicidio. Mentre sono spariti il cellulare di Bolzoni, localizzato per l'ultima volta a 15 chilometri dal parcheggio, e il telecomando dell'auto. Le ricerche all'interno dei cestini e delle aree verdi della zona, per il momento, non hanno dato risultati.

Non c'è insomma ancora nessuna traccia, al momento, del responsabile di un crimine ancora senza una risposta. Ad eccezione di una piccola striscia di sangue sulla portiera del passeggero: la speranza è che sia un indizio prezioso per dare un nome al responsabile di quello che sembra ormai chiaramente un omicidio.