Roberto Bolzoni trovato morto nella sua auto a Lodi: le coltellate e il cellulare scomparso Roberto Bolzoni, scomparso da domenica 16 febbraio, è stato trovato senza vita nella sua auto parcheggiata in piazza Omegna a Lodi. Scomparsi il cellulare e le chiavi del veicolo. L'ipotesi dell'omicidio.

Proseguono le indagini sulla morte di Roberto Bolzoni, 61enne trovato morto ieri all'interno della sua auto parcheggiata in piazza Omegna a Lodi. E, man mano che passano le ore, si avvicina sempre più l'ipotesi dell'omicidio: l'uomo, trovato in un lago di sangue sul sedile del conducente, ha riportato numerosi segni di arma da taglio al collo e al volto. Accanto al corpo, un coltellino che, secondo quanto emerso al momento da fonti investigative, non sarebbe quello con cui Bolzoni sarebbe stato ferito.

Il 61enne, scomparso dalla scorsa domenica, è stato trovato già senza vita da alcuni passanti, dentro l'abitacolo chiuso a chiave. Ma di queste chiavi, non c'è nessuna traccia, nemmeno nei cassonetti e nelle zone verdi dei dintorni, così come del cellulare, localizzato a circa 15 chilometri dal parcheggio prima di venire spento. I carabinieri, intanto, hanno rinvenuto alcune tracce di sangue sulla portiera posteriore della Volkswagen, lato passeggero. Mentre si escludono colpi di arma da fuoco

L’uomo si era allontanato domenica 16 febbraio dalla propria abitazione di via Raffaello a Lodi, a bordo della propria Volkswagen Golf bianca, senza avvisare la moglie. Poi la scomparsa, e l'apprensione dei familiari che avevano subito sporto denuncia. Le ricerche, durate ben poco, hanno avuto però purtroppo un tragico epilogo: il corpo di Roberto Bolzoni è stato trovato nel primo pomeriggio del 18 febbraio, straziato da tagli e coltellate.