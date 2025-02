video suggerito

Esce di casa e scompare, Roberto Bolzoni viene ritrovato morto nella sua auto: ipotesi omicidio È stato ritrovato morto nella sua auto a Lodi Roberto Bolzoni. Il 60enne risultava scomparso dalla serata del 16 febbraio. I carabinieri hanno trovato tracce di sangue sulle portiere.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Roberto Bolzoni è stato trovato senza vita nella sua auto, una Volkswagen Golf bianca, parcheggiata in Omegna a Lodi. Il 60enne risultava scomparso da domenica sera, 16 febbraio. I carabinieri, intervenuti dopo la chiamata della moglie, hanno trovato Bolzoni riverso sul sedile del guidatore, oltre ad alcune tracce di sangue all'interno e all'esterno del veicolo. Al momento, non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.

Stando a quanto ricostruito finora, Bolzoni si era allontanato poco dopo le 17 del 16 febbraio dalla sua abitazione nel quartiere San Fereolo di Lodi. Il 60enne era in compagnia della moglie, la quale doveva raggiungere il ristorante dove lavora come cameriera per il turno serale, e poi avrebbe fatto una passeggiata insieme al loro cane. Quando, intorno alle 23, la donna è rincasata, avrebbe trovato solo l'animale. Dopo aver provato a contattare alcuni parenti, ha segnalato la scomparsa del marito alle forze dell'ordine.

Come riportato da Ansa, Bolzoni è stato ritrovato nel primo pomeriggio di martedì 18 febbraio all'interno della sua auto in piazza Omegna, non lontano dalla sua abitazione. Il 60enne era riverso sul sedile del guidatore, la vettura sarebbe risultata chiusa dall'interno e non sarebbero ancora state trovate le chiavi. A dare l'allarme sarebbe stata la moglie, che avrebbe detto alle forze dell'ordine di aver notato l'auto solo oggi perché era parcheggiata in un posto differente da quello che l'uomo era solito utilizzare.

I primi rilievi dei carabinieri e dei militari della scientifica avrebbero trovato tracce di sangue sulla portiera posteriore dell'auto, lato passeggero, e anche all'esterno. Sul luogo del ritrovamento è arrivata anche la procuratrice di Lodi, Laura Pedio ed è stato convocato il medico legale. Nessuna ipotesi è esclusa al momento. È probabile, infatti, che Bolzoni sia stato ucciso con alcuni colpi di pistola o con un'arma da taglio.