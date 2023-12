Roberta Cortesi scomparsa per due settimane e ritrovata in Spagna: cosa non torna “Aveva un tono cupo, ha spiegato di trovarsi a casa di un nuovo fidanzato”, spiegano i parenti della 36enne di Osio Sotto (Bergamo) ritrovata a Malaga dopo 17 giorni di silenzio. “Non sembrava a suo agio”

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"È viva e sta bene", avevano comunicato i parenti di Roberta Cortesi, la 36enne di Osio Sotto (Bergamo) rintracciata nella città spagnola di Malaga, dove da anni lavora come cameriera, dopo 17 giorni di silenzio vissuti nella preoccupazione e nella paura che fosse successo qualcosa di brutto. Ma il cerchio sembra non essersi ancora chiuso. "Roberta nasconde qualcosa. Ha un tono strano e ha spento di nuovo il telefono, dice di trovarsi da un uomo. A noi ha avvisato il console", spiegano mamma e sorella, allarmate.

Sarà la stessa Roberta a spiegare alla polizia spagnola cosa sia successo in quelle due settimane di buio, giorni e giorni in cui si è allontanata senza dare spiegazioni alla famiglia e al datore di lavoro. Da cosa stava cercando di scappare? Chi è l'uomo che adesso vive insieme a lei?

"Roberta ha un comportamento molto strano", sempre le parole dei familiari. "Quando abbiamo provato a ricontattarla, dopo due settimane, ha tagliato corto e ha detto che avrebbe richiamato lei". Poi più niente: il cellulare è tornato muto. Decisamente curioso per una donna abituata a sentirsi ogni giorno con la madre, e a raccontarle la propria quotidianità al telefono. "Non sembrava a suo agio, siamo preoccupati".

La sensazione, insomma, è quella che la 36enne non sia libera di parlare apertamente. O che stia cercando di nascondersi da qualcosa di più grande di lei. "Non sembrava felice di parlare con noi", sempre le parole della sorella. "Aveva un tono cupo, ha spiegato di trovarsi a casa di un nuovo fidanzato", sempre nella città andalusa in cui vive e lavora, dopo la laurea in Lettere in Italia. "Sta succedendo qualcosa".