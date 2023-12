Roberta Cortesi scomparsa da 10 giorni dopo aver conosciuto un uomo: “Non si è allontanata volontariamente” Roberta Cortesi è una donna di 36 anni, originaria di Osio Sotto (Bergamo), che è scomparsa da dieci giorni in Spagna: “Non si è allontanata volontariamente”, ha detto la sorella.

"Mia sorella non si è allontanata volontariamente": ne è sicura Alessandra Cortesi, sorella di Roberta, la ragazza di 36 anni scomparsa in Spagna da dieci giorni. Intervistata dal quotidiano Il Giorno, la donna ha lanciato un appello: "Qualcuno ci dica dove è Roberta. Se le è successo qualcosa, anche perché più passano i giorni più cresce anche l'angoscia, l'ansia, il timore". Per la 47enne, la sorella non avrebbe mai fatto passare così tanti giorni senza dare notizie.

Al vaglio la posizione del ragazzo che frequentava Roberta Cortesi

Gli investigatori stanno cercando di capire cosa possa essere successo. Al vaglio c'è anche la posizione del ragazzo che la 36enne aveva conosciuto qualche mese fa. Sembrerebbe che l'uomo non sia stato in grado di fornire informazioni.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la donna avrebbe inviato l'ultimo messaggio alla madre e precisamente il 25 novembre. Proprio da quel giorno, nessuno ha più sue notizie e il cellulare è irraggiungibile. "Una cosa è certa non siamo di fronte a un allontanamento volontario. Si fa largo l'ipotesi delittuosa. Le indagini sono a 360 gradi, non c'è una pista privilegiata", chiarisce l'avvocato Luca Gambirasio, che assiste la famiglia. Oltre all'uomo con il quale, la 36enne aveva una frequentazione, è stata sentita anche la proprietaria del bed&breakfast dove Cortesi alloggiava. Anche in questo caso, non sono stati forniti elementi utili.

Chi è Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga

Cortesi è laureata in Lettere. Vive in Andalusia da un due anni, ma ogni due mesi tornava a Osio Sotto (Bergamo) dalla madre. Una conoscitrice dell'inglese e dello spagnolo, sognava di lavorare come operatrice turistica: "E anche per questo motivo sono convinta che Roberta non si è allontanata, ma può esserle capitato qualcosa".