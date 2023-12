Roberta Cortesi, sparita in Spagna da una settimana: “Potrebbe esserle successo qualcosa di grave” Roberta Cortesi è una donna di 36 anni che è scomparsa da una settimana: originaria di Osio Sotto (Bergamo), è sparita nel nulla mentre si trovava a Malaga.

Sono sette giorni che non si hanno notizie di Roberta Cortesi. La trentaseienne è originaria di Osio Sotto, comune che si trova nella provincia di Bergamo. La donna si trovava in Spagna, precisamente a Malaga, dove si era trasferita per lavoro. Nessuno ha più sue notizie da una settimana. L'ultimo messaggio Whatsapp, inviato alla mamma, risale a sabato 25 novembre. Dalle 12.20 di quel giorno, il suo telefono è irraggiungibile.

Chi è Roberta Cortesi, scomparsa da una settimana

Cortesi è laureata in Lettere e parla fluentemente inglese e spagnolo: era in Andalusia da due anni, ma ogni volta che poteva tornava a casa. In base alle informazioni diffuse fino a questo momento, la trentaseienne non si è presentata al ristorante dove lavorava. Nella giornata di lunedì è arrivata una telefonata ai parenti in Italia: a chiamare una persona, che si trovava in un ristorante vicino a quella in cui lei lavora, che ha spiegato di avere lo smartphone della donna.

Il legale della famiglia: Può essere successo qualcosa di grave

I familiari hanno poi richiamato i titolari, i quali hanno detto loro di non sapere nulla né di Cortesi né del suo cellulare. È stata anche contattata la donna che gestisce il bed&breakfast dove soggiornava la ragazza. La titolare ha raccontato che aveva parlato con una donna che si era presentata come Roberta Cortesi. L'avvocato dei familiari, Luca Gambirasio, contattato dal quotidiano Il Giorno, ha affermato: "Può essere successo qualcosa di grave, magari è stata vittima di un reato".

Il legale ha spiegato che oggi si sarebbe messo in contatto nuovamente con la polizia di Malaga, con l'ambasciata e la Farnesina: "Il fatto che il cellulare di Roberta continui a essere irraggiungibile è un brutto segnale". Durante una delle sue telefonate alla mamma e alla sorella, la trentaseienne aveva raccontato di aver conosciuto un ragazzo in Spagna. Contattato dai parenti, non avrebbe fornito dettagli utili.