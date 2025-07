Ritrovato senza vita dopo 3 giorni di ricerche Matthew Hall, il turista inglese disperso in Valchiavenna

Matthew Hall (foto da Facebook)

È stato ritrovato senza vita dopo tre giorni di ricerche Matthew Hall, il turista inglese arrivato in Valchiavenna lo scorso 6 luglio per una vacanza. Del 33enne non si avevano più notizie dall'8 luglio, quando si era incamminato verso Pianazzola da Chiavenna (in provincia di Sondrio) e aveva scritto agli amici di aver perso il sentiero. L'allarme, però, è scattato solo il 13 luglio, quando Hall avrebbe dovuto lasciare il bad and breakfast in cui soggiornava. Le ricerche si sono concluse nella serata di ieri, mercoledì 16 luglio, quando il corpo senza vita del 33enne è stato trovato quasi 200 metri sotto la croce di Daloo.

Hall era arrivato da Kingston upon Hill, nello Yorkshire, lo scorso 6 luglio per trascorrere sei giorni di vacanza in Valchiavenna. L'8 luglio il 33enne si era incamminato verso Pianazzola e, durante il percorso, aveva scattato qualche selfie che aveva inviato agli amici in Inghilterra. Proprio a loro avrebbe mandato l'ultimo messaggio, nel quale raccontava di aver perso il sentiero e che si sarebbe fermato un po' per riposare e, in seguito, riprendere la discesa.

Il 33enne, però, non è più tornato a valle. L'ipotesi è che, nel tentativo di riprendere il sentiero, si sia ritrovato in una zona impervia e che sia scivolato. Il suo corpo è stato ritrovato intorno alle 19, quando un escursionista ha segnalato la presenza di un oggetto a circa 200 metri sotto la croce di Daloo. Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Chiavenna, che hanno condotto le ricerche insieme ai colleghi della guardia di finanza, agli esperti del Soccorso alpino fluviale e i volontari della squadra emergenza droni della Protezione civile provinciale.

La salma è stata recuperata intorno alle 21 e poi trasferita in obitorio a Sondrio. Lì la madre, arrivata nel pomeriggio con un volo, ha dovuto riconoscere il corpo del figlio. A far scattare le ricerche era stato il titolare del bed and breakfast di Chiavenna dove Hall alloggiava. Il 33enne, infatti avrebbe dovuto lasciare la struttura il 13 luglio per far rientro in Inghilterra. "La città di Chiavenna ha seguito con discrezione e rispetto le fasi di ricerca di questi giorni e ci stringiamo con affetto ai famigliari e agli amici di Matthew che ha perso la vita sulle nostre montagne", ha scritto il sindaco Luca Della Bitta.