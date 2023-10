Ritrovato dopo 23 anni un motorino rubato a Milano: denunciato il conducente 16enne Il proprietario aveva probabilmente perso le speranze, ma il motorino rubato nel 2000 a Milano potrà presto tornare indietro. Il mezzo a due ruote è stato ritrovato in Calabria durante un controllo dei Carabinieri.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un motorino rubato è stato ritrovato dai Carabinieri in Calabria nel fine settimana: la denuncia di furto era stata presentata a Milano 23 anni fa. Il ritrovamento inaspettato è avvenuto a più di mille chilometri di distanza dal luogo dove era stato rubato. Denunciato il 16enne che è stato trovato a bordo del mezzo durante uno dei controlli dei militari sulle strade calabresi.

Il motorino rubato nel 2000 a Milano e ritrovato in Calabria

I Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno ritrovato il mezzo a due ruote nel fine settimana durante alcuni controlli effettuati in Calabria sulle strade dei comuni della costa e dell'Aspromonte con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle zone più frequentate. A Delianuova, comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato fermato un ragazzo di 16enne che si trovava alla guida del motorino.

In seguito alle verifiche effettuate negli archivi informatici, i militari dell'Arma hanno potuto constatare che sul mezzo a due ruote condotto dal giovane pendeva una denuncia per furto. Apparentemente nulla di così inusuale, se non fosse che il motorino era stato rubato nel capoluogo lombardo nell'anno 2000, ben 23 anni fa.

Denunciato un 16enne, non ha saputo spiegare la provenienza del motorino

Alla richiesta dei carabinieri di fornire una spiegazione sul perché fosse in possesso del veicolo, il ragazzo non ha saputo trovare una giustificazione. Per il 16enne è così scattata la denuncia. Il mezzo è stato posto sotto sequestro in attesa che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria rintracci il legittimo proprietario. Saranno poi disposte le modalità con cui sarà restituito il mezzo, scomparso nel nulla per così tanto tempo e ritrovato 23 anni dopo dall'altra parte d'Italia.