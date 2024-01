Ritirate le Daygum brandizzate da Chiara Ferragni, l’azienda: “Era già previsto, sono una Limited Edition” Perfetti sta ritirando dal mercato le Daygum brandizzate da Chiara Ferragni, ma – secondo quanto riferito a Fanpage.it dall’azienda di chewing gum – il ritiro non avrebbe nulla a che vedere con i problemi giudiziari dell’influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

La Perfetti Van Melle, azienda specializzata nella produzione di caramelle e chewing gum, sta ritirando dal mercato le Daygum brandizzate da Chiara Ferragni. Secondo quanto comunicato a Fanpage.it, la decisione non avrebbe nulla a che vedere con lo scandalo che ha travolto l'inflencer per i pandori Balocco e che si sta estendo ad altri prodotti marchiati da Ferragni, quali le uova di Pasqua realizzate in collaborazione con Giochi preziosi e il pupazzo con Trudy.

L'operazione commerciale realizzata da Chiara Ferragni con Perfetti per le gomme Daygum non risulta essere attenzionata dalla Procura della Repubblica di Milano. Si tratterebbe di una Limited Edition e per questo era già prevista la sua naturale conclusione dopo un certo periodo di tempo.

Secondo quanto riferisce Selvaggia Lucarelli nelle sue storie Instagram, dove pubblica anche lo screen di una comunicazione interna al supermercato, la Perfetti avrebbe deciso di "procedere al ritiro di eventuali stock" delle gomme da masticare dai supermercati Carrefour. E lei stessa ipotizza anche da altri negozi.

L'azienda, contattata da Fanpage.it, conferma il ritiro e chiarisce che "trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell'invenduto dal mercato dal mese di novembre delle scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato". L'azienda, che sta per lanciare nuovi prodotti, avrebbe infatti "bisogno di liberare spazio, come sempre accade".

Altre aziende, pur non avendo nulla a che vedere con le vicende giudiziarie in cui sono coinvolte Chiara Ferragni e la Balocco, hanno invece deciso di interrompere le partnership con lei. Fra queste c'è Coca Cola, che ha fatto saltare la collaborazione prevista per Il Festival di Sanremo 2024. Safilo ha invece rescisso il contratto per violazione del codice etico.

C'è anche chi ha fatto scelte opposte. "Pigna (il marchio di quaderni, ndr) collabora con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo. Si cerca di guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato", aveva dichiarato a La Repubblica l'ad Massimo Fagioli.

Perfetti quindi, secondo quanto chiarito a Fanpage.it, non rientrerebbe né in un caso né nell'altro. Semplicemente la campagna starebbe volgendo al suo naturale termine.