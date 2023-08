Risucchiato da un ventilatore mentre lavora in una ditta: morto operaio Un operaio di 50 anni è morto a Senago mentre lavorava in una ditta: sarebbe stato risucchiato da un ventilatore. Il cadavere è stato trovato dai colleghi.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 22 agosto, a Senago (Milano) è morto un operaio di cinquant'anni. L'uomo stava lavorando in una ditta quando è stato risucchiato da un ventilatore. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il cadavere è stato trovato dai colleghi dell'operaio

Il cinquantenne – intorno alle 14.15 – stava lavorando in una ditta, che costruisce ventilatori, che si trova in via Cavour al civico 91. A un certo punto, stando alle prime testimonianze, è stato risucchiato da uno degli oggetti: probabilmente stava eseguendo su di esso un'opera di manutenzione. I colleghi preoccupati dal fatto che non lo vedevano più, hanno iniziato a cercarlo.

Dopo pochi minuti hanno fatto la macabra scoperta: hanno infatti trovato il cadavere incastrato nel ventilatore.

Leggi anche Ragazza di 25 anni aggredita al Parco 2 di Rozzano mentre va al lavoro, salvata da un runner

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente

Hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha subito inviato i medici e i paramedici del 118: purtroppo, però, per l'uomo – di cui ancora non è stata diffusa l'identità – non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno infatti potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, e i carabinieri della stazione. I militari hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e svolto tutti i rilievi del caso: in particolare modo dovranno accertare la dinamica e se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.