video suggerito

Ripescato un cadavere nelle acque del canale Muzza a Lodi: indagini in corso È stato ripescato il corpo di un uomo all’interno del canale Muzza, tra la Lodi e la città Metropolitana di Milano. Il ritrovamento è avvenuto stamattina, giovedì 10 aprile. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato ripescato il corpo di un uomo all'interno del canale Muzza, tra la provincia di Lodi e la città Metropolitana di Milano. Il ritrovamento è avvenuto stamattina, giovedì 10 aprile.

L’allarme è scattato intorno alle 12, quando un passante ha notato il cadavere galleggiare nelle acque, all’altezza di Merlino.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri. Sono ora in corso le operazioni di recupero della salma: in seguito, attraverso l'esame autoptico, sarà possibile identificare il corpo, e stabilire le cause del decesso.

–