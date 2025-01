video suggerito

Rintracciato e arrestato Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro: era all'ospedale di Magenta I carabinieri di Milano hanno rintracciato e arrestato Errante Parrino, parente acquisito del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Indagato nella maxi inchiesta Hydra, risultava irreperibile dal 25 gennaio.

A cura di Enrico Spaccini

È stato catturato Paolo Aurelio Errante Parrino, il parente acquisito del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro che risultava irreperibile dallo scorso 25 gennaio. Il 78enne, che risulta tra gli oltre 150 indagati nella maxi inchiesta Hydra, è stato rintracciato all'ospedale di Magenta ed è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano. A carico del presunto boss pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame, dopo che la Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal suo avvocato Roberto Grittini.

L'arresto dell'"uomo d'onore della famiglia di Castelvetrano"

Già condannato a 10 anni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso, Errante è ritenuto dagli investigatori il referente nell'area lombarda della cosca trapanese. Indicato come "uomo d'onore della famiglia di Castelvetrano", per i pm il 78enne sarebbe "il punto di raccordo tra il sistema mafioso lombardo e l'ex latitante", Matteo Messina Denaro, al quale trasferiva "comunicazioni relative ad argomenti esiziali per l'associazione".

Nell'ottobre del 2023, però, il gip Tommaso Perna aveva respinto la richiesta della Procura dell'arresto di 142 tra i 153 indagati, disponendo il carcere solo per 11 persone accusate di vari reati, ma non per associazione mafiosa. Gli inquirenti della Dda avevano presentato ricorso al Riesame, ottenendo parere favorevole per l'arresto di Errante poi confermato anche dalla Cassazione il 24 gennaio scorso. Il 78enne, però, si sarebbe reso irreperibile e quando i carabinieri il 25 gennaio si sono presentati presso la sua abitazione ad Abbiategrasso non lo avevano trovato. I militari sono riusciti a bloccarlo due giorni più tardi, mentre andava a ricoverarsi all'ospedale di Magenta.

"Zio Paolo", il parente acquisito di Matteo Messina Denaro

Originario di Castelvetrano, Errante è parente da parte di moglie di Matteo Messina Denaro, l'ex boss di Cosa Nostra arrestato a gennaio del 2023 e morto nel settembre dello stesso anno.

Conosciuto come "Zio Paolo", il 78 gestiva insieme alla sua famiglia il bar Las Vegas di Abbiategrasso, poi chiuso con interdittiva antimafia della prefettura. Secondo gli inquirenti dell'antimafia, avrebbe "curato i rapporti con la famiglia dell'ex latitante, vertice di Cosa Nostra", occupandosi di "qualsiasi necessità del nucleo familiare da soddisfare in Nord Italia, compreso un adeguato supporto logistico in caso di bisogno".