video suggerito

Deve andare in carcere, ma non si trova: ricercato Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro Errante Parrino, parente dell’ex boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, è ricercato: il suo arresto è diventato esecutivo, ma i carabinieri non l’hanno trovato nella sua abitazione di Abbiategrasso (Milano). Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arresto di Paolo Aurelio Errante Parrino, parente acquisito del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, è diventato esecutivo. L'uomo però non si trova. È infatti arrivato l'ordine di carcerazione dopo il rigetto del suo ricorso da parte della Corte di Cassazione nell'ambito dell'inchiesta Hydra che è stata condotta dai carabinieri di Milano coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Chi è Paolo Aurelio Errante Parrino

Il 78enne è originario di Castelvetrano (Trapani), ma è considerato dagli inquirenti "il punto di riferimento del Mandamento di Castelvetrano nel Nord Italia". È inoltre parente da parte di moglie di Matteo Messina Denaro, l'ex boss latitante di Cosa Nostra arrestato a gennaio 2023 e morto a settembre dello stesso anno.

Parrino, che è tra gli oltre 150 indagati dell'inchiesta Hydra, sarebbe stato ritenuto parte del "sistema mafioso lombardo" che unisce Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta.

Leggi anche Massimo Gentile condannato a 10 anni di carcere: per il giudice è stato il prestanome di Matteo Messina Denaro

L'uomo non era ad Abbiategrasso: è ricercato

Nell'ottobre 2023, il giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna aveva respinto 140 richieste di arresti per 153 indagati che erano state presentate dalla Procura di Milano. Era stato disposto il carcere solo per undici persone accusate di diversi reati, ma non per associazione a delinquere. La Procura aveva poi presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che lo aveva accolto.

La sentenza è stata poi confermata ieri, venerdì 24 gennaio, dalla Cassazione. Oggi i carabinieri si sono presentati ad Abbiategrasso dove dovrebbe vivere il 78enne, ma non l'hanno trovato. È possibile che sia scappato all'estero, presumibilmente – come riportato dal quotidiano Il Giorno – in Spagna.