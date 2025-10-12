Rimprovera una ragazza in bici sul marciapiede, lei lo pedina con un amico: 61enne disabile in ospedale a Pavia

Il 61enne, che ha una protesi a una gamba e si muove con un bastone, è stato subito soccorso e trasportato al Policlinico San Matteo. È stato seguito sotto casa e picchiato dalla ragazza che aveva appena rimproverato e da un amico di lei.

Ha rimproverato una ragazza che sfrecciava in bicicletta su un marciapiede, nel centro di Pavia. Poi è salito sull'autobus per tornare a casa, ma è stato seguito dalla stessa giovane e da un amico: i due ragazzi, dopo averlo pedinato, lo hanno quindi aggredito con violenza, per poi scappare e lasciar perdere le loro tracce.

Il fatto è accaduto a Pavia nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del capoluogo, che hanno subito avviato accertamenti per ricostruire l'episodio e risalire agli autori dell'aggressione, il 61enne avrebbe prima rimproverato la ragazza che, pedalando veloce in bicicletta, l'avrebbe sfiorato mentre camminava sul marciapiede. Poi l'uomo, che ha una protesi a una gamba e si sposta con l'ausilio di un bastone, è salito sull'autobus per tornare a casa, ignaro di essere in realtà seguito dalla stessa giovane e da un suo amico.

Una volta sceso alla fermata di via Cerveteri, così, ha trovato una spiacevole sorpresa ad attenderlo. La giovane e l'amico lo hanno infatti assaltato e colpito con violenza al volto per vendicarsi del torto subito, e poi sono scappati a gambe levate. Il 61enne è stato quindi subito soccorso e trasportato al Policlinico San Matteo: le sue condizioni non sono gravi.