Tornano a casa con il figlio appena nato e non riescono a entrare: i ladri li hanno chiusi fuori Moglie, marito e il loro piccolo appena nato sono rimasti chiusi fuori sul pianerottolo di casa loro perché i ladri avevano bloccato la porta d’ingresso.

A cura di Giorgia Venturini

Brutta sorpresa per una famiglia di Concesio, in provincia di Brescia. Moglie, marito e il loro figlio appena nato una volta tornati a casa non sono riusciti più ad aprire la porta perché completamente bloccata. Tutta colpa dei ladri: i malviventi aveva sbarrato la porta dall'interno per impedire l'ingresso dei proprietari mentre mettevano a segno il furto nell'appartamento della famiglia in una palazzina in piazza Primo Maggio.

Come è avvenuto il furto

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i ladri si sono arrampicati dalla grondaia e poi hanno forzato una portafinestra del balcone. Una volta all'interno sono riusciti a portare via oggetti di valore, gioielli e contanti. Come precisa Brescia Today, i ladri poi si sono dati alla fuga calandosi ancora una volta dalla grondaia. Il colpo è avvenuto quando la famiglia si trovava via così hanno bloccare anche la porta d'ingresso. La famiglia però una volta tornata è stata chiusa fuori sul pianerottolo.

Ladri legano e derubano una imprenditrice

Altri colpo era stato messo a segno nell'appartamento di Roberta Martini, ex modella e imprenditrice 48enne che abita in un appartamento al piano terra di Milano, zona Porta Romana. Il furto è avvenuto nella notte quando la donna era in casa. I malviventi hanno fatto irruzione in casa e, minacciando la donna, l'hanno costretta ad aprire la cassaforte e a farsi consegnare gioielli, preziosi e contanti per oltre 5mila euro.

Lo scorso gennaio i ladri hanno forzato una delle finestre e appena sono entrati nell'appartamento si sono trovati davanti la padrona di casa. La donna è stata immobilizzata con delle fascette di plastica da elettricista strette intorno ai polsi e alle caviglie.

Secondo la testimonianza dell'ex modella i malviventi sarebbero stati in tre, con un marcato accento dell'Est Europa: è caccia ai responsabili, che dopo aver intascato il ricco bottino hanno liberato la vittima e si sono dati alla fuga. La donna invece ha chiamato le forze dell'ordine ed è stata soccorsa.