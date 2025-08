Riaperto il caso di Francesco Ancona dopo 38 anni, la moglie indagata: “Sono innocente, mio marito era depresso”

"Sono innocente, con la morte di mio marito non c'entro, era depresso. Scarfò? Lo conoscevo, è venuto anche al funerale, tra noi c'è stata una relazione ma molto dopo la morte di mio marito". A parlare è Giovanna Navarra, la 74enne accusata di aver ucciso il marito Francesco Ancona 38 anni fa con la complicità dell'amico Domenico Scarfò. L'uomo fu trovato morto sul ciglio di una strada a Mortara, in provincia di Pavia. Il caso fu archiviato come suicidio (gli investigatori ritennero che Ancona si fosse buttato sotto a un camion), ma ora la Procura lo ha riaperto con l'ipotesi che sia stata proprio Navarra a commissionare l'uccisione del marito a un sicario.

Nel 2024 Navarra, difesa dall'avvocato Vito Coppola, era già stata processata e infine assolta dall'accusa di tentato omicidio nei confronti del figlio, con il quale avrebbe portato avanti una burrascosa convivenza a Castellammare del Golfo (Trapani). Proprio quell'abitazione è stata perquisita alcuni giorni fa dagli inquirenti. Nell'appartamento sarebbero stati rinvenute e quindi sequestrate sette valigie piene di documenti, vecchie carte e biglietti manoscritti. "L'abitazione era molto in disordine, piena di oggetti e cumuli di materiali vari", ha riferito uno dei presenti alla perquisizione. "Non c'era un tavolo libero per far firmare il verbale".

"Non conosciamo ancora gli atti di questa indagine", ha riferito l'avvocato Coppola. Il dubbio, però, è che qualcuno possa avere parlato, magari un testimone dell'epoca. "Il passo più importante ora è l'esito degli accertamenti", ha aggiunto il legale di Navarra. "Da lì capiremo se può nascere un rinvio a giudizio oppure se si arriverà, come immaginiamo, a un'archiviazione del caso".