Tragico incidente nella mattinata di oggi, lunedì 1 marzo, a Rho, paese in provincia di Milano. Un uomo di 49 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un camion che stava operando una manovra in retromarcia. A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario accorso per salvargli la vita.

Camion in retromarcia travolge un operaio: morto

Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 8, quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino. La centrale operativa ha dunque inviato sul posto, in via Fratelli Cervi, due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. Gli operatori sanitari, arrivati in pochi minuti, hanno trovato il 49enne, un operaio, in condizioni disperate. Dopo una prima stabilizzazione sul luogo dell'incidente, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Rho dove poco dopo, purtroppo, è deceduto. In via Fratelli Cervi sono poi arrivati anche gli agenti della polizia locale del comune nel Milanese per effettuare tutti gli accertamenti del caso e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni filtrate, pare che il camion, condotto da un uomo di 56 anni, stesse entrando nel cortile di un'azienda in retromarcia, proprio mentre il 49enne gli passava dietro. Ulteriori indagini aiuteranno i vigili a capire esattamente cosa sia successo per attribuire eventuali responsabilità penali.

