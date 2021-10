Rho, si masturba davanti ai bambini al parco: maniaco denunciato a piede libero Un uomo di 57 anni è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale di Rho con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’uomo sarebbe responsabile di diversi episodi in cui si sarebbe masturbato nelle aree gioco di Villa Burba vicino a dei bambini che, fortunatamente, non avrebbe mai avvicinato.

Si è appostato vicino ai bambini che giocavano nel parco di Villa Burba, a Rho, paese alle porte di Milano, e ha iniziato a masturbarsi. Un maniaco di 57 anni è stato denunciato dalla polizia locale per atti osceni in luogo pubblico. A quanto comunicato, l'uomo è ritenuto responsabile di molteplici episodi simili ed è già noto alle forze dell'ordine. Identificato, è stato denunciato a piede libero dopo un'indagine portata avanti dai ghisa con i carabinieri di Rho.

Maniaco si masturba vicino ai bambini, denunciato

Le indagini degli agenti della locale sono scaturite dopo la pubblicazione di alcuni post su Facebook dove alcuni cittadini hanno lamentato il comportamento del maniaco a cui ha fatto seguito un esposto al comando centrale. I poliziotti hanno così avviato le operazioni in collaborazione con i carabinieri di Rho, setacciando i parchi e tutte le aree verdi adibite al gioco per i più piccoli. Dopo una rapida ricerca, gli uomini delle forze dell'ordine hanno notato l'uomo in prossimità della biblioteca di Villa Burba.

L'uomo non avrebbe mai avvicinato i bambini

Vista la somiglianza dell'uomo con il sospettato e la coincidenza dei luoghi visitati dal maniaco, gli agenti della locale sono immediatamente intervenuti. Il 57enne è stato quindi convocato al comando della polizia locale di Rho in corso Europa dove è stato identificato e denunciato a piede libero. I poliziotti proseguono le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto. Al momento, secondo quanto riportato da MilanoToday, pare che l'uomo non abbia mai provato ad avvicinare i bimbi vicino cui si masturbava.