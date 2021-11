Rho Fiera, uomo travolto da un treno: in tilt la circolazione ferroviaria Un uomo di circa cinquant’anni è stato travolto da un treno nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 novembre, nei pressi della stazione di Rho Fiera, in provincia di Milano. In tilt la circolazione ferroviaria. Trenord ha fatto sapere che la linea Domodossola-Milano è stata bloccata mentre le altre linee hanno subìto rallentamenti fino a sessanta minuti.

Dramma nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 novembre, alla stazione ferroviaria di Rho Fiera, in provincia di Milano. Un uomo di circa 50 anni è stato travolto da un treno. L'allarme è scattato verso le 19.30. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un'ambulanza e un'automedica ma i rispettivi equipaggi medici hanno avuto non poche difficoltà a raggiungerlo perché l'incidente è avvenuto in un punto difficile da raggiungere.

Uomo travolto da un treno, indagano gli agenti della polizia ferroviaria

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Milano e gli agenti della polizia ferroviaria che è stata incaricata di svolgere le indagini sull'accaduto. Per il momento, secondo quanto filtrata, non si esclude alcuna ipotesi. L'uomo potrebbe essere vittima di un incidente, di un'aggressione o di un gesto volontario. Inevitabili i problemi per la circolazione del traffico ferroviario che ha subìto forti rallentamenti.

Ritardi fino a un'ora sulle linee in direzione Milano

La linea Domodossola – Milano è stata bloccata perché, come ha spiegato Trenord in una nota, "in seguito all'investimento di una persona in linea tra le stazioni di Rho Fiera Expo Milano 2015 e Milano Certosa, la circolazione è fortemente rallentata al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti. Previsti ritardi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni". Trenord ha quindi invitato i viaggiatori a seguire le informazioni utili ascoltando gli annunci nelle stazioni o consultando l'App di Trenord. Verso le 22.15, i convogli in direzione di Milano fanno registrare ritardi di circa mezzora.