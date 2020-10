Si allunga la lista delle classi scolastiche finite in quarantena o isolamento preventivo a seguito della scoperta del contagio di un compagno di classe. L'ultimo caso riguarda una scuola materna di Rho, paese alle porte di Milano, dove un bimbo è risultato positivo al Covid-19. Due classi della scuola dell'infanzia Giovanni Pascoli, quindi, sono state messe in quarantena. Lo ha comunicato con una nota il municipio.

Due classi in quarantena e locali sanificati

A seguito della positività riscontrata nel piccolo, si è allertata la macchina per le procedure di contenimento della diffusione del virus. Ats ha comunicato i nominativi dei bambini e delle insegnanti che saranno obbligati a rispettare l'isolamento domiciliare in attesa dell'esito del tampone. Nessun problema, invece, per gli altri bambini e docenti della scuola che potranno continuare a seguire il calendario scolastico senza limitazioni di presenza. Questo perché nessuno degli altri componenti dell'istituto sarebbe entrato in contatto col bimbo risultato positivo. La scuola, per precauzione, ha comunque avviato un'operazione di pulizia e igienizzazione di tutti i suoi locali.

A Milano e provincia 771 persone isolate: 724 sono alunni

Con la riapertura delle scuole – secondo quanto comunicato dall'Ats Città Metropolitana di Milano, che copre anche il Lodigiano – sono in totale 771 gli individui, tra bambini e docenti, isolati. Di questi, 724 sono alunni e 47 operatori. L'ultimo bollettino diramato dall'Azienda per la tutela della salute ha reso noto che sono 43 le nuove persone contagiate: 21 a Milano città, 22 nel resto della provincia. Nessun nuovo contagio invece nella provincia di Lodi.