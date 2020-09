in foto: Una classe della scuola elementare di Codogno (AP Photo/Luca Bruno)

In una settimana 43 casi positivi e 771 persone isolate. È il bilancio del contagio nelle scuole sul territorio dell'Ats Città Metropolitana di Milano, secondo quanto ha comunicato questa sera la stessa agenzia.

Contagi nelle scuola di Milano e Lodi: una settimana 43 casi positivi e 771 persone isolate

L'Ats di Milano (che è competente anche per la provincia di Lodi) in una nota ha fatto sapere che nella settimana dal 20 al 26 settembre ha ricevuto segnalazioni di 39 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Nel dettaglio, i nuovi contagiati sono 35 alunni e quattro operatori.

Quattro casi negli istituti professionali, 21 a Milano città

Ai casi riportati nelle scuola, spiega l'agenzia, si aggiungono quattro casi positivi in scuole di formazione professionale (istituti che non rientrano nella statistica regionale) con 42 isolamenti: sono 32 alunni e 10 insegnanti. In totale, quindi, il bilancio della diffusione del coronavirus nelle scuole milanesi è di 43 persone contagiate: 21 sono di Milano città mentre 22 dell'hinterland 0 della provincia di Lodi. Il numero totale degli isolati è 771: 724 alunni e 47 operatori. Quest'ultimo è in realtà un dato parziale dal momento che non sono conteggiate tre classi in quanto la ricostruzione degli elenchi dei relativi istituti è in corso.

In caso di positività in classe l'isolamento in attesa del tampone è disposto per i compagni, ma non per i loro genitori. La mamma e il papà di un bimbo che ha fatto il tampone ed è in attesa del referto non dovranno restare in isolamento. È quanto ha deciso Regione Lombardia, che attraverso una comunicazione dell’assessorato al Welfare ha precisato le nuove linee guida per la gestione del contagio a scuola. Solo in caso di tampone positivo scatterà la quarantena per famigliari conviventi e contatti stretti.