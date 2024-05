video suggerito

Restano in casa senza genitori e bevono una bottiglia di vodka: 13enne in coma etilico, salvata dall’amico Una 13enne e un 15enne hanno bevuto insieme un’intera bottiglia di vodka trovata in casa, nel Pavese. La più giovane è finita in coma etilico e ha perso i sensi. Il ragazzino, nonostante l’ubriacatura, è riuscito a dare l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una 13enne di Pavia è finita in coma etilico dopo aver bevuto un'intera bottiglia di vodka insieme a un amico di 15 anni. Stando a quanto ricostruito, lo scorso mercoledì 15 maggio i due erano rimasti soli in casa dopo che i genitori erano usciti per una commissione e avrebbero trovato la bottiglia del superalcolico in casa. Forse per un gioco, i ragazzini si sono scolati la bottiglia: mentre il 15enne ha riportato solo una pesante ubriacatura, la 13enne è finita in coma etilico, perdendo i sensi. A chiamare i soccorsi è stato proprio l'amico, permettendo così che la ragazzina venisse soccorsa al più presto.

L'ambulanza è arrivata in soccorso della 13enne nella serata del 15 maggio. Vedendo la ragazzina priva di sensi e l'amico che mostrava chiari segni di ubriacatura, i sanitari hanno deciso di trasportarli al policlinico San Matteo di Pavia per le dovute cure. La 13enne avrebbe riportato una grave intossicazione etilica, ma questa con ogni probabilità non la porterà ad avere particolare conseguenze dal punto di vista fisico.

Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia pavese, ma, da quanto risulta al momento, non sarebbero state sporte denunce nei confronti dei genitori. I due coinvolti, infatti, hanno più di 12 anni e non può essere contestata l'omissione di custodia. Con l'arrivo dei soccorsi sono state comunque attivate le procedure per tutela dei minori.

Leggi anche Trovato un uomo morto in strada davanti a una villetta a Pavia: si indaga anche per omicidio

Stando a quanto ricostruito, i genitori dei due li avrebbero lasciati soli per poco tempo, solo per fare una commissione. Sarebbe stato proprio in quei minuti che la 13enne e il suo amico di due anni più grande hanno preso una bottiglia di vodka trovata in casa e l'hanno bevuta tutta. L'intervento del 15enne, che è riuscito a chiamare i soccorsi dopo aver visto l'amica priva di sensi, ha scongiurato conseguenze gravi a quello che sembrava essere solo un gioco.