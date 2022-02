Report Gimbe, crollano i nuovi casi Covid in Lombardia: meno 41,6 per cento Prosegue il netto calo dei nuovi casi Covid in Lombardia: meno 41,6 per cento nella settimana del 2-8 febbraio rispetto ai sette giorni precedenti, secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe.

A cura di Francesco Loiacono

Continua la netta frenata dei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, nella settimana compresa tra il 2 e l'8 febbraio i nuovi contagi sono diminuiti del 41,6 per cento rispetto alla settimana precedente, quando già era stata registrata una diminuzione di quasi il 32 per cento. La discesa della curva dei contagi in Lombardia è più marcata della media nazionale, che è del meno 27,9 per cento. In Lombardia i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono scesi a 2.381, mentre nel report della scorsa settimana erano 3.439. "Siamo nella fase discendente della quarta ondata – ha dichiarato il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta – ma la riduzione della circolazione del virus è sovrastimata da una minore attività di testing, il calo della pressione sugli ospedali è lento e spesso irregolare e la curva dei decessi ancora non accenna a scendere. A fronte, però, di elevate coperture vaccinali, booster incluso, e dell’arrivo della primavera, i dati legittimano un cauto ottimismo finalizzato al graduale allentamento delle misure".

Migliorano anche i dati sui ricoveri: ospedali sempre meno pieni di pazienti Covid

Migliora piuttosto nettamente anche la situazione degli ospedali lombardi, che ospitano sempre meno pazienti positivi nei loro reparti sia di area medica, sia di terapia intensiva. Stando ai dati Agenas, il tasso di occupazione di posti letto Covid in area medica è sceso al 24,1 per cento (la scorsa settimana era al 29,1 per cento), mentre il tasso di occupazione di posti letto Covid in terapia intensiva è sceso al 10,9 per cento (la scorsa settimana era al 13 per cento). Nell'ultimo bollettino di ieri, mercoledì 9 febbraio, i pazienti Covid ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali lombardi sono scesi a 2.393 (126 in meno rispetto al giorno precedente) e i pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 192, cinque in meno rispetto alla giornata precedente. Sono purtroppo sempre tanti i decessi, 29 le vittime registrate solo nella giornata di ieri e 37.792 il conto di quelle, ufficiali, dall'inizio della pandemia in Lombardia. Come mostra un grafico di Polis Lombardia, tuttavia, anche la curva dei decessi giornalieri per Covid in Lombardia mostra una lieve decrescita.

La curva dei decessi (Fonte: Polis Lombardia)

Vaccini: la Lombardia tra le regioni più virtuose

La Lombardia resta infine tra le regioni più virtuose sul fronte della campagna vaccinale. Le persone vaccinate con ciclo completo sono l'84,3 per cento della popolazione, mentre un ulteriore 3 per cento ha ricevuto al momento solo la prima dose. A livello di terze dosi, il tasso di copertura in Lombardia è dell'84,2 per cento, superiore alla media nazionale che è dell'83,5 per cento.