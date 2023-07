Regione Lombardia omaggia il prefetto fascista Mori e pubblica il messaggio di Mussolini In un post su Instagram, il Consiglio regionale della Lombardia omaggia Cesare Mori, prefetto durante l’epoca fascista. E pubblica il messaggio autografo con cui Mussolini gli diede l’incarico.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il Consiglio regionale della Lombardia, per la rubrica sui suoi canali social #AccaddeOggi, ha deciso di pubblicare una foto di Cesare Mori, il prefetto dell'epoca fascista a cui Benito Mussolini diede poteri straordinari per combattere la mafia in Sicilia. E infatti la foto del funzionario è accompagnata proprio da un messaggio, con tanto di autografo, del dittatore. Subito è scoppiata la polemica sull'opportunità di celebrare un personaggio così legato al fascismo, per di più con un messaggio del duce.

Regione Lombardia omaggia un fascista

Il post è stato pubblicato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio, sull'account Instagram ufficiale del Consiglio regionale della Lombardia. In questo caso, quindi, non c'entra la giunta regionale guidata da Attilio Fontana, ma il "parlamento" della regione, quello presieduto da Federico Romani di Fratelli d'Italia. Cesare Mori Viene ricordato oggi perché morì proprio il 5 luglio del 1942, e – secondo quanto scritto nel post – "per i suoi metodi decisi contro chiunque infrangesse la legge.

Mori era, infatti, soprannominato il "prefetto di ferro" perché benché fosse di Pavia, venne mandato in Sicilia a combattere la mafia. E, secondo la propaganda fascista, ottenne ottimi risultati, che in realtà sono poi stati ampiamente smentiti dalle successive ricostruzioni storiche. Secondo gli storici, infatti, proprio la possibilità che le organizzazioni criminali abbiano favorito lo sbarco degli americani costituisce la dimostrazione di come Mori non avesse indebolito realmente la mafia.

E pubblica anche il messaggio autografo di Mussolini

Nonostante questo, Mori incarna ancora in certi ambienti politici l'esempio della repressione e, per questo, il Consiglio regionale della Lombardia ha deciso comunque di omaggiarlo. E per farlo ha voluto anche usare il messaggio con cui Mussolini gli diede "pieni poteri" in Sicilia: "Vostra Eccellenze – si legge – ha carta bianca, l'autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia".

"Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove leggi", continua il messaggio firmato dal duce che il consiglio regionale ha voluto riportare senza porsi il dubbio dell'opportunità di utilizzare le parole (e la firma autografa) di un dittatore.