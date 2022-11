Regionali Lombardia, Cottarelli si ritira: “Con Moratti per il terzo polo, non ci sono le condizioni” Il senatore Pd ed economista Carlo Cottarelli si ritira dalla corsa per le regionali in Lombardia. “Non ci sono le condizioni”, ha scritto in un tweet dopo che il terzo polo ha ufficializzato Moratti come candidata.

A cura di Enrico Spaccini

Carlo Cottarelli

"Le condizioni per una mia candidatura alle regionali lombarde non si sono realizzate". Lo scrive su Twitter Carlo Cottarelli che, in questo modo, si ritira dalla corsa per la candidatura alle elezioni regionali in Lombardia previste per il 2023.

In poche righe, il senatore Pd ed economista spiega come non sia più possibile la sua candidatura con "un campo ampio che includesse anche il terzo polo". Il motivo è, appunto, il fatto che Azione e Italia Viva hanno ufficializzato l'ex assessora al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti come candidata del terzo polo.

"Coraggiosa a dimettersi"

Ai microfoni di Fanpage.it, Cottarelli aveva ricordato come "negli ultimi due anni è stata molto criticata sia dal Pd che da Azione per quello che ha fatto in giunta", riferendosi a Moratti. Entrambi erano presenti alla manifestazione di sabato a Milano organizzata da Azione in supporto dell'Ucraina.

Secondo il senatore le dimissioni di Moratti sono arrivate non solo per la questione mascherine negli ospedali e nelle Rsa, cosa che si è poi risolta con un prolungamento dell'obbligo. "Ha fatto un gesto coraggioso a dimettersi", ha comunque affermato Cottarelli.

Per il centrodestra ci sarà ancora Fontana

Mentre il centrosinistra è ancora alle prese con la ricerca di un candidato che possa mettere in discussione il dominio del centrodestra in Lombardia, il presidente Attilio Fontana è pronto a confermarsi. Dopo mesi di dibattito e sofferenza, è ufficiale che sarà lui a correre per il centrodestra ancora una volta.

"Sono molto soddisfatto che oggi sia stata formalizzata la scelta del mio nome come candidato", ha detto Fontana che ha poi ringraziato "i vertici dei quattro partiti che rappresentano la coalizione".