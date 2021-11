Rave party a Milano vicino Parco Forlanini: blitz della polizia, fermati gli organizzatori In via Taverna, in un edificio abbandonato vicino Parco Forlanini, un blitz della Polizia ha interrotto un rave party illegale. Fermati gli organizzatori.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Questa notte un rave party in un edificio abbandonato di via Taverna, vicino il Parco Forlanini, è stato interrotto da un blitz della polizia. Gli abitanti del quartiere avevano infatti segnalato musica ad alto volume e uno strano via vai di ragazzi nella zona. Nell'edificio, teatro in passato di feste abusive, sono stati trovati circa trenta ragazzi, che avevano impedito poi l'accesso dall'esterno, barricandosi all'interno. Gli agenti delle forze dell'ordine, aiutati dai pompieri, sono poi riusciti a irrompere comunque nell'edificio e hanno identificato e allontanato tutti i ragazzi. Sul posto sono intervenute diverse volanti, la Digos e la Scientifica. Altri giovani erano stati allontanati dalla zona circostante. Gli organizzatori, tre giovani, sono stati trattenuti e il loro materiale, tra casse e attrezzature, è stato sequestrato. Sono stati tutti segnalati all'autorità giudiziaria.

A settembre fermato un altro rave party illegale nella periferia di Milano

Sempre a Milano, questa volta in via dei Pestagalli, era stato interrotto dalle forze dell'ordine un altro rave party illegale, sempre in uno stabile dismesso alla periferia del capoluogo lombardo. In quell'occasione erano stati centinaia i partecipanti, che si erano ritrovati per ballare musica ad alto volume. La polizia era intervenuta in mattinata identificando alcuni dei partecipanti. In quel caso non era stata immediata l'identificazione degli organizzatori: la musica era stata spenta ed era iniziato il deflusso al mattino, per una questione di maggiore sicurezza. La Digos in quel caso aveva identificato inizialmente una cinquantina delle 300 persone che aveva trovato all'esterno ed era poi entrata nello stabile abbandonato, trovandovi altre 300-400 persone.