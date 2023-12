Rave parade per le strade di Milano: in migliaia ballano a ritmo di tekno Diecimila giovani ballano a ritmo della tekno per le strade di Milano da oggi pomeriggio. È la street parade “Smash repression” contro il decreto anti rave.

"Smash repression", rompi la repressione, questo il titolo della street parade che ha attraversato Milano nel pomeriggio di oggi, una protesta contro i decreti sicurezza che inaspriscono le norme contro chi organizza e partecipa a un rave party, le feste tekno illegali. La manifestazione, regolarmente autorizzata, ha visto circa 10.000 giovani (secondo gli organizzatori) ballare al ritmo della musica sparata dai quattordici camion con sopra montati muri di casse, organizzati da molte crew provenienti anche da fuori Milano, come molti dei partecipanti alcuni dei quali arrivati anche dalla Francia. La manifestazione di oggi nel capoluogo lombardo dà seguito a due manifestazioni avvenute negli scorsi mesi a Napoli e Modena.

Tutti i mezzi che hanno sfilato sono stati controllati preventivamente dalla Polizia Locale, la manifestazione si è svolta senza incidente né tensioni. La manifestazione è partita da piazza Napoli, per passare in piazzale Brescia, viale Murillo fino ad arrivare a concentrarsi in piazza Axum dove la musica proseguirà fino alle 23.00. Il serpentone colorato ha terminato il suo percorso e ancora alcune centinaia di ragazzi continuano a ballare.

Sabato pomeriggio: nuovo corteo per la Palestina a Milano

Oggi pomeriggio in piazza a Milano anche un nuovo corteo per la Palestina, come ormai ogni sabato dall'inizio del conflitto. Oltre mille le persone in piazza per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Molti manifestanti hanno sfilato con le mani sporche di vernice rossa per denunciare i morti civili nei bombardamenti israeliani. "Palestina libera", "stop al genocidio", alcuni degli slogan del corteo guidato dalla comunità palestinese di Milano.