Rapinato il tiktoker Fabio Di Monte: è stato aggredito durante una diretta Instagram Ieri sera il tiktoker Fabio Di Monte è stato aggredito e rapinato a Monza durante una diretta Instagram: due ragazzi lo avrebbero avvicinato e colpito.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, giovedì 2 novembre, Fabio Di Monte è stato aggredito e rapinato a Monza. Il 45enne, che ha oltre ventimila followers su Tik Tok, ha infatti raccontato di essere stato vittima di due ragazzi incappucciati mentre era impegnato in una diretta sul suo profilo Instagram: "Stavo tornando a casa facendo una diretta, erano le 21.30 circa ed ero in via Parmenide, quando con la coda dell'occhio ho visto che c'erano due persone che mi seguivano in monopattino", ha infatti spiegato al quotidiano Il Giorno.

Chi è Fabio Di Monte, il tiktoker derubato e aggredito a Monza

Fabio Di Monte, 45 anni, ha iniziato a condividere su TikTok tutto quello che vede e che non va in città. E proprio sulla piattaforma in due anni, il suo seguito è cresciuto. Per questo motivo, ha deciso di aprire un profilo anche su Instagram. E proprio durante una diretta, i due giovani si sono avvicinati "con fare minaccioso, hanno buttato a terra i loro monopattini e mi hanno aggredito".

Come è stato derubato Fabio Di Monte: Ho presentato denuncia

Nonostante chiedesse loro di lasciarlo stare, i giovani avrebbero continuato a importunarlo: "Sono riuscito anche a girare il telefono verso di loro e a riprenderli per qualche istante". A un certo punto, uno dei due lo avrebbe bloccato alle spalle: "Mi ha preso dal collo tenendomi, mentre l'altro mi prendeva il telefono e mi rapinava". I due responsabili sono poi scappati. Nella mattinata di oggi, venerdì 3 novembre, il 45enne ha sporto denuncia in Questura. Gli investigatori quindi sono alla ricerca dei responsabili. Nel frattempo Di Monte ha aggiunto: "Adesso vado a prendermi un altro telefono".