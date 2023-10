Rapinano due minorenni per venti euro: fermati due ragazzini, uno ha 13 anni Uno dei rapinatori ha 14 anni, ed è coetaneo degli studenti derubati. Mentre l’altro ha addirittura 13 anni, e dunque non è nemmeno perseguibile per legge.

Immagine di repertorio

Minacce e intimidazioni per un bottino di venti euro. È successo lo scorso sabato 30 settembre a Lecco, nei pressi della stazione ferroviaria. Qui due ragazzini hanno rapinato altri due minorenni, ambedue quattordicenni: i due giovani sono stati sorpresi alle spalle da due coetanei che, dopo averli minacciati e spaventati, si sono fatti consegnare venti euro in contanti.

Le vittime, dopo la rapina, hanno immediatamente chiesto aiuto al 112, chiamando la pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. Ai militari giunti sul posto i due hanno fornito una dettagliata descrizione degli autori, che ha consentito così alle forze dell'ordine di mettersi sulle loro tracce e individuarli pochissimo tempo dopo in Largo Caleotto, pieno centro città.

Ancora con i venti euro in tasca, i due minorenni sono stati accompagnati in caserma e identificati. Uno è coetaneo degli studenti rapinati, ed è stato denunciato al Tribunale dei minorenni di Milano. Mentre l'altro ha addirittura 13 anni (e dunque non è nemmeno perseguibile per legge: l'imputabilità penale scatta infatti con il compimento dei 14 anni di età). Ambedue, intanto, sono stati affidati ai genitori e riaccompagnati a casa.