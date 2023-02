Rapina in casa di Roby Facchinetti: l’ipotesi della banda che avrebbe già colpito in altre ville di vip Gli agenti della Squadra mobile di Bergamo starebbe seguendo anche la pista della banda dei vip nel caso della rapina in casa di Roby Facchinetti: l’episodio sarebbe simile ad altri avvenuti nelle settimane precedenti.

A cura di Ilaria Quattrone

Tra le piste che stanno seguendo le forze dell'ordine per il caso della rapina in casa di Roby Facchinetti, cantante del gruppo Pooh, c'è quella della banda dei vip: a rivelarlo è il giornale locale L'Eco di Bergamo. Nella serata di domenica 29 gennaio, l'artista era nella sua casa, tra via del Lazzaretto e via Baioni, con la moglie, uno dei suoi figli e la compagna di quest'ultimo.

A un certo punto, tre ladri hanno fatto irruzione nella loro abitazione e li ha tenuti sotto sequestro per ben trentacinque minuti. I rapinatori sono riusciti a scappare: hanno portato via quattromila euro in contanti, un paio di orologi e gioielli. I malviventi speravano di trovare molto di più in casa e forse anche per questo motivo sono rimasti così a lungo puntando le pistole contro i quattro.

Potrebbe trattarsi della banda dei vip

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile che sono coordinati dalla procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota. Al momento è stato aperto un fascicolo per rapina pluriaggravata. Sembrerebbe che la rapina in casa Facchinetti presenti alcune analogie con altre rapine avvenute alcuni mesi fa. Tra queste quella del 23 gennaio avvenuta nella villa di Saturnino De Cecco, il De Cecco dello storico pastificio abbruzzese. A metà gennaio è stato rapinato l'imprenditore Roberto Botti e dicembre Ennio Franceschetti della Gefran.

Leggi anche Rapina in casa di Roby Facchinetti dei Pooh: tre banditi in azione con le armi puntate

Anche in quel caso quattro malviventi sono entrati incappucciati e armati costringendo l'imprenditore a consegnare gioielli e oggetti di valore. Tanto che quest'ultimo è stato colpito al volto senza però riportare, per fortuna, ferite gravi. Nel caso di Facchinetti, i tre hanno scavalcato il cancello e, non appena il figlio ha aperto la porta per far rientrare il cane, sono entrati in casa.

Hanno minacciato lui e la compagna e poi si sono diretti verso il piano in cui si trovavano il cantante e la moglie. Non appena sono scappati, Facchinetti ha allertato le forze dell'ordine. I tre sarebbero fuggiti in auto: gli investigatori stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per individuarla.