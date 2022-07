Rapimento Eitan, verso il processo per il nonno e l’autista complice Si va verso il processo per Shmuel Peleg e il presunto complice Gabriel Abutbul Alon: il nonno di Eitan e l’autista sono indagati per rapimento di minore.

A cura di Giorgia Venturini

Si sono concluse le indagini sul caso del rapimento del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone in cui morirono il fratello e i suoi genitori. Si attende ora la richiesta a processo nei confronti del nonno materno Shmuel Peleg e del presunto complice Gabriel Abutbul Alon. Entrambi sono accusati di sequestro di persona aggravata, sottrazione e trattenimento di minori all'estero e appropriazione indebita di passaporto. Probabilmente verrà archiviata la posizione delle nonna Esther Cohen: per lei si andrà probabilmente nessun processo.

Eitan rapito lo scorso settembre

Il piccolo lo scorso 11 settembre era stato preso dalla casa della zia paterna dal nonno con la scusa di un pomeriggio insieme: invece lo ha portato a bordo di un aereo privato e lo ha portato in Israele. Subito era scattata la denuncia per rapimento aggravato dalla giovane età del bambino. Sulla lista degli indagati era finito il nonno e l'autista israeliano che ha condotto nonno e nipote in un aeroporto in Svizzera. Non avrebbe avuto nessun ruolo determinante la nonna del piccolo invece. Una volta in Israele era iniziato il processo. Secondo quanto raccolto dalle indagini della Procura di Pavia, Eitan è stato portato di nascosto in Svizzera, dove lui e il nonno hanno preso un volo privato diretto a Tel Aviv. L'auto utilizzata per il trasferimento sarebbe stata schermata ai satelliti e dunque non rintracciabile al momento della fuga. Il giudice di Tel Aviv aveva deciso per il rimpatrio in Italia perché era stata violata la Convenzione dell'Aja. Il piccolo era poi tornato a vivere in provincia di Pavia con la zia paterna.