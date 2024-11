Ragazzo impenna sulla moto a tutta velocità per le vie di Milano: il video In queste ore è stato condiviso il video di un ragazzo che è stato ripreso mentre impenna con la sua moto per le vie di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Sta facendo il giro del web il video di un ragazzo che è stato ripreso mentre impenna con la sua moto per le vie di Milano. Nelle immagini si vede l'uomo, che indisturbato, è impegnato in alcune pratiche pericolose che avrebbero potuto mettere in pericolo sia lui che eventuali passanti o automobilisti o ancora motociclisti.

Il video, condiviso dalla pagina Instagram WelcomeToFavelas, ha raccolto centinaia di like e commenti. È possibile che, comunque, nonostante sia stato condiviso in questi giorni, il video sia stato girato diverse settimane o mesi fa. Il motociclista, infatti, è a maniche corte così come il suo amico anche lui ripreso mentre impenna sulla moto.

Il principale protagonista del video, come mostrato nelle immagini, a un certo punto si alza anche in piedi. Negli ultimi secondi, invece, toccherebbe perfino l'asfalto. Pratiche che, come detto precedentemente, sono pericolosissime. Nonostante le strade, al momento del folle gesto, fossero deserte, sarebbe potuto essere comunque molto pericoloso.

La loro azione, infatti, avrebbe potuto mettere in pericolo sia loro che gli altri automobilisti e passanti. Non è chiaro se si sia trattato solo di una bravata o di una sfida sui social. Per il momento non è stata avviata alcuna indagine degli inquirenti.