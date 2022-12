Ragazzo fragile preso a calci e schiaffi in pieno centro, denunciati due ventenni Un ragazzo di 25 anni è stato fermato in piazza a Vigevano mentre girava in bicicletta. Due ventenni lo hanno aggredito mentre un terzo ha filmato tutto e pubblicato sui social.

A cura di Enrico Spaccini

Quel ragazzo lo conoscono in tanti, gira spesso con la sua bicicletta per il centro di Vigevano (in provincia di Pavia). Nonostante questo, venerdì scorso, 25 novembre, è stato aggredito proprio a pochi passi da piazza Ducale. Schiaffi, calci, insulti. Tutto filmato dagli stessi aggressori e poi messo online. Non è passato molto tempo che questi sono stati riconosciuti, sia dai vigevanesi che dalle autorità locali.

L'aggressione tre contro uno

Guardando quel video, si può facilmente intuire come gli aggressori fossero almeno tre: due che colpivano la vittima scelta, uno che riprendeva la scena con il telefonino. Chi ha fermato e poi picchiato il 25enne, sono due ragazzi di origine romena poco più che ventenni.

Il 25enne stava girando in tarda serata in sella alla sua bicicletta. Vedendolo solo e sapendo che ha delle fragilità, gli aggressori hanno visto in lui una preda facile. Lo fermano, si avvicinano e lo circondano. Allora iniziano a colpirlo con diversi schiaffi e gli chiedono di dargli il telefono, in modo da evitare che potesse dare l'allarme.

Dal video non è chiaro se riescono a prenderglielo, però il 25enne tenta di estrarre uno spray urticante. Lo stesso che lo aveva salvato alcuni giorni prima grazia a delle spruzzate. Questa volta, però, non fa in tempo a rivolgerlo contro i suoi aggressori.

La fuga e la denuncia

Per diversi minuti viene colpito con violenza, anche con calci alla pancia. L'incubo finisce quando riesce a divincolarsi e a fuggire a piedi, abbandonando là dove era caduta la sua bicicletta.

Le immagini dell'aggressione sono state condivise più volte su varie chat e social network, al punto da permettere l'identificazione di quegli aggressori. Il 25enne se l'è cavata con una prognosi di cinque giorni, mentre i picchiatori sono stati denunciati dagli agenti del commissariato cittadino per lesioni personali e violenza privata.