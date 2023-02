Ragazzo di 25 anni travolto da un’auto che viaggiava ad alta velocità: è in coma Un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un’auto in viale Forlanini a Milano: adesso si trova in coma all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravissime.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale a Milano: nella mattinata di oggi, domenica 5 febbraio, un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un'automobile che viaggiava ad alta velocità. Il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Sono ancora poche le informazioni circolate attorno a questo brutto episodio. Il venticinquenne, intorno alle cinque meno venti, si trovava lungo il viale Enrico Forlanini. Non è chiaro perché si trovasse lì. In quello stesso momento è arrivata un'automobile che procedeva ad alta velocità e che si stava dirigendo verso l'aeroporto e il cui conducente non si è accorto della presenza del giovane.

Il 25enne ha riportato un importante trauma cranico

L'impatto è stato molto violento. Il ragazzo, di cui al momento non sono state diffuse le generalità, ha riportato una frattura a una gamba e soprattutto un gravissimo trauma cranico. Non si conosce l'identità del conducente del veicolo e nemmeno se abbia riportato o meno ferite. È stato però l'automobilista a chiamare i soccorsi in evidente stato di choc.

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non appena ricevuto la segnalazione, ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate. I medici e i paramedici del 118, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di portare il 25enne in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è ancora ricoverato. Al momento, stando a quanto riportato dall'agenzia Ansa, sarebbe in coma e ovviamente in pericolo di vita.