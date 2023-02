Ragazzo di 24 anni trovato privo di sensi: si cerca il pirata della strada che lo ha travolto Un ragazzo di 24 anni è stato trovato privo di sensi in via Emilia a Milano: sembrerebbe essere stato travolto da un’auto. Il conducente è però scappato. Il 24enne è in coma.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Sarebbe stato travolto da un'automobile, ma il conducente non si è fermato ad assisterlo: è quanto accaduto oggi martedì 7 febbraio, a Milano dove il personale sanitario del 118 ha assistito un ragazzo di 24 anni che è stato trovato privo di sensi lungo via Emilia. Il 24enne è ricoverato in gravissime condizioni.

La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto, intorno all'1.35, i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica: inizialmente erano stati inviati in codice giallo forse perché si pensava che la situazione fosse meno grave del previsto. Una volta arrivati, si sono però resi conto delle condizioni in cui versava il 24enne.

Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas

Erano talmente gravi da doverlo intubare sul posto: gli operatori sanitari hanno quindi trasferito il giovane in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano dove è ricoverato in prognosi riservata. Al momento, a parte l'età, non sono state diffuse altre generalità: bisognerà anche capire perché si trovasse lì. In via Emilia, esattamente all'altezza di San Giuliano Milanese, sono intervenuti anche i carabinieri.

Al momento, così come riportato sul portale di Areu, sembrerebbe essere a tutti gli effetti un incidente stradale: qualcuno ha travolto il ragazzo, ma invece di aiutarlo, è scappato. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto risalire all'identità dell'automobilista che, al momento, rischia una denuncia per omissione di soccorso.