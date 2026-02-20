Ragazzo di 24 anni intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte: ci sono volute 9 ore per tirarlo fuori

(Immagine di repertorio)

Una storia che ha dell'incredibile, quella accaduta nella filiale Unicredit che si trova lungo viale Certosa all'angolo con viale Monte Ceneri a Milano dove nella notte tra ieri, giovedì 19 febbraio, e oggi, venerdì 20 febbraio 2026, un uomo di 24 anni è rimasto bloccato all'interno del caveau. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono immediatamente attivati per tirarlo fuori di lì. Dopo nove ore, i pompieri sono riusciti a trarlo in salvo.

L'allarme, stando a quanto riportato fino a questo momento, è stato lanciato poco prima delle 21. Il 24enne ha chiamato le forze dell'ordine e chiesto aiuto. E così i carabinieri, che hanno ricevuto la segnalazione, hanno poi trasmesso il tutto ai vigili del fuoco, che si sono immediatamente attivati per raggiungere la struttura con un'auto pompa, un carro e personale User specializzato nella ricerca e nel salvataggio. Una volta lì, sono iniziate le operazioni di soccorso. Attorno a mezzanotte, è stata allertata anche la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze.

Ci sono volute ben nove ore per liberarlo. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba di oggi, venerdì 20 febbraio, alle 5.30 del mattino. Fortunatamente il 24enne non ha riportato alcuna ferita: è stato trovato in buone condizioni di salute. Restano però diversi interrogativi su cosa ci facesse nel caveau. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un dipendente della banca o qualcun altro. E, soprattutto, come sia rimasto bloccato. Tutte domande, alle quali risponderà alle forze dell'ordine. Potrebbero quindi esserci aggiornamenti nelle prossime ore.