Ragazzo di 24 anni colpito alla spalla con una fucilata: si cerca l’aggressore Un ragazzo di 24 anni è stato trovato con una ferita alla spalla da arma da fuoco, forse un fucile, fuori dall’ospedale di Garbagnate. I carabinieri stanno cercando il responsabile.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 24 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che è stato trovato con una ferita da arma da fuoco a Rescaldina, comune della provincia di Milano. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rho. Al momento, l'ipotesi più probabile, sembrerebbe essere quella di un regolamento di conti legato al mondo della droga.

Il 24enne accompagnato in ospedale da un'auto misteriosa

L'episodio risale alla serata di ieri, venerdì 16 settembre. Intorno alle 21.30 circa, il 24enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate, da un'auto privata che – dopo averlo lasciato – è fuggita via. I medici e i paramedici del 118, che lo hanno ricoverato in codice rosso, hanno quindi allertato i carabinieri considerato che la ferita alla spalla destra era causata da un'arma da fuoco, probabilmente un fucile.

L'aggressione potrebbe essere un regolamento di conto

I militari sono quindi al lavoro per cercare di risalire sia alla persona che lo ha accompagnato in ospedale che al responsabile del ferimento: questo potrebbe essere individuato dalle telecamere di videosorveglianza poste fuori dall'ospedale.

Leggi anche Precipita per 10 metri e finisce in una botola: gravissimo un ragazzo di 19 anni

In base ai primi elementi ottenuti, l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno del Bosco del Rugareto a Rescaldina. La zona è nota per essere una zona di spaccio e una zona in cui sarebbero già avvenuti altri episodi simili legati sempre al mondo delle sostanze stupefacenti.

Da qui l'ipotesi che potrebbe trattarsi di un regolamento di conto. Al momento non sarebbero però stati diffusi altri dettagli: bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della vicenda.