Ragazzo di 21 anni accoltellato dopo una lite per soldi, un soccorritore: “Si vedeva il cuore battere”

Ha rischiato di morire. Anzi, per alcuni momenti i paramedici del 118 intervenuti lo davano per spacciato, con l'improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, date già per gravissime al momento della chiamata al 112. Il ragazzo di 21 anni ferito ieri mattina in via Luigi Russolo, a pochi passi dalla sede di Sky Italia nel quartiere Santa Giulia, è vivo per miracolo. A salvarlo, le cure dei medici del pronto soccorso del San Raffaele, dove è stato trasferito in codice rosso.

"Si vedeva il cuore battere", racconta al Corriere della sera uno dei soccorritori intervenuti. La stabilizzazione e la corsa al nosocomio. Poi, finalmente, le buone notizie: il giovane è fuori pericolo. Nel frattempo, gli investigatori hanno rintracciato gli aggressori. Sulle loro tracce si sono immediatamente mossi gli agenti della polizia e i carabinieri di Carugate: i primi hanno bloccato il principale sospettato mentre cercava di darsi alla fuga su un furgone con due colleghi, i secondi hanno invece "accolto" in caserma gli altri due quando si sono presentati spontaneamente. Tutti sono stati interrogati fino a tarda sera. L'indagato è infine stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, tutto è accaduto pochi minuti dopo le 11.30 di ieri mattina quando la vittima della violenta aggressione, suo cugino e altri connazionali (sono di origini egiziane), lavoravano per allestire un fast food. Pochi metri più avanti un cantiere in cui il 21enne aveva lavorato fino a pochi giorni prima, all'interno del quale c'erano i suoi ex titolari, anch'essi egiziani. Sarebbero stati proprio questi a raggiungerlo al fast food per vendicare una lite risalente al giorno precedente per una questione di soldi.