Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato a Milano dopo una lite per soldi, gravissimo

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Durante la corsa verso l'ospedale San Raffaele di Milano è andato in arresto cardiaco e medici hanno dovuto eseguire le manovre di rianimazione. Quando lo hanno soccorso intorno alle 11 di mattina di giovedì 14 aprile in via Luigi Russolo a Milano, in zona Rogoredo, era stato ferito all'addome con un coltello. L'egiziano di 21 anni ora è ricoverato in condizioni gravissime.

Gli aggressori erano suoi colleghi

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è un operaio impiegato in un cantiere poco distante al luogo dove è avvenuto il tentato omicidio. Stava lavorando quando da lontano ha riconosciuto alcuni suoi ex colleghi e connazionali. In passato avevano lavorato insieme e uno di loro gli doveva dei soldi. Per questo motivo, il 21enne avrebbe attirato la loro attenzione e iniziato a chiedergli indietro il denaro. Proprio da questa richiesta sarebbe poi nata una discussione che in breve tempo ha portato all'aggressione. Prima di allontanarsi da via Russolo, un membro del gruppo avrebbe scagliato un fendente ferendo il giovane egiziano. Ora gli agenti della questura dovranno accertare le prime informazioni e rintracciare gli autori del tentato omicidio.

Rogoredo e il "boschetto della droga"

Non è la prima volta che nella zona di Rogoredo, nella periferia sud di Milano, si verificano casi di cronaca nera. Nel luglio dello scorso anno, ad esempio, era stato trovato il cadavere di un uomo in quello che veniva chiamato il "boschetto della droga", nell'ultimo periodo bonificato. A segnalare al 112 la presenza di una persona priva di sensi fu un passante. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, l'uomo era morto già da tempo. La causa della morte, in quel caso, fu un'overdose.