Ragazzo di 19 anni accoltella i passeggeri di un treno in arrivo a Milano: tre persone ferite Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo aver aggredito con un coltello tre persone sul treno La Spezia-Lecco: polizia e medici sono intervenuti a soccorrere le vittime alla stazione di Rogeredo.

A cura di Giorgia Venturini

Tensione su un treno proveniente dalla Liguria e diretto a Lecco. Stando alle prime informazioni un uomo ha accoltellato tre persone, fortunatamente le loro condizioni non sono apparse gravi. In manette è finito un ragazzo di 19 anni. Sull'accaduto ora indaga ancora la Polfer.

L'aggressione prima della fermata di Rogoredo

I fatti sono accaduti verso le 21.30 alla fermata di Rogoredo, periferia di Milano: qui gli agenti di tre volanti della polizia di Stato e della Polfer sono saliti sul treno partito qualche ore prima da La Spezia. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i passeggeri non appena hanno visto il giovane con un coltello in mano. Alla fermata di Rogoredo si sono precipitate anche tre ambulanze e un'automedica che hanno soccorso subito i feriti.

Le coltellate al termine di una rissa

Gli agenti ascoltando gli altri passeggeri hanno scoperto che sul treno era scoppiata una rissa per motivi ancora da chiarire: al culmine della discussione tre persone sono state accoltellate. Se vittime e aggressore si conoscessero, anche in questo caso è un particolare ancora da accertare. I feriti sono un ragazzo tunisino di 19 anni – è stato soccorso in codice verde e trasportato all'ospedale Humanitas con una ferita al braccio -, un uomo di 46 anni italiano – soccorso con una ferita al sopracciglio. Il più grave è un uomo di 55 anni italiano trasportato all'ospedale San Paolo con una ferita alla testa.

Tutti i dettagli sono ora al vaglio della Polfer che indaga sull'accaduto: il 19enne è stato comunque subito individuato e fermato. Durante l'interrogatorio davanti al giudice potrà chiarire nel dettaglio quanto accaduto.