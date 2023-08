Ragazzo di 17 anni precipita dal Belvedere nel Lecchese: è morto Un ragazzo di 17 anni è precipitato dal Belvedere ai Piani dei Resinelli, in provincia di Lecco: il suo corpo è stato ritrovato questa mattina dai soccorritori.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia nella provincia di Lecco. Nella giornata di ieri, venerdì 25 agosto, un ragazzo di 17 anni è precipitato dal Belvedere che si trova ai Piani dei Resinelli. Oggi, sabato 26 agosto, i soccorritori hanno trovato il corpo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per chiarire le circostanze in cui è morto l'adolescente.

L'allarme era stato lanciato ieri sera

Sulla base delle informazioni arrivate fino a questo momento, sembrerebbe che l'allarme al soccorso alpino sia arrivato intorno alle 22 di ieri. Gli operatori della XIX Delegazione Lariana avevano subito iniziato le ricerche: le operazioni si sono concentrate soprattutto nei pressi di una fitta boscaglia. La zona, infatti, è piuttosto impervia. L'attività di ricerca, purtroppo, è stata poi sospesa nella notte a causa di un forte temporale che ha colpito la zona. Questa mattina dieci tecnici, insieme ai due operatori sanitari del Cnsas e del Saf dei Vigiil del fuoco, hanno ripreso le ricerche del ragazzo.

Il cadavere del 17enne è stato recuperato

In mattinata è arrivata la triste notizie. Il cadavere dell'adolescente è stato ritrovato. Dopo alcune ore i soccorritori sono riusciti a recuperarlo: appena termineranno le operazioni di identificazione, la salma sarà restituita ai familiari. Le forze dell'ordine infatti hanno svolto tutti i rilievi del caso e dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente per capire come sia avvenuta la morte.