Ragazzo di 15 anni travolto e ucciso da un treno davanti agli amici: dinamica da chiarire Il tragico incidente è avvenuto ieri sera a Chiari, in provincia di Brescia: il ragazzo che è deceduto probabilmente stava attraversando i binari.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Ieri sera, domenica 22 gennaio, i suoi amici erano proprio lì, davanti a lui, e hanno assistito all'intera scena senza avere il tempo di fare nulla, forse neanche di rendersene conto. Ma, di sicuro, difficilmente dimenticheranno l'immagine del loro amico, di appena 15, travolto da un treno in transito per la stazione di Chiari, in provincia di Brescia, e diretto a Milano. Per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è deceduto sui binari.

Muore a 15 anni travolto da un treno

Sul luogo del tragico incidente sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Castrezzato e quelli del Radiomobile della compagna di Chiari, ma anche gli agenti della Polizia ferroviaria e della Stradale. L'obiettivo comune è ricostruire la dinamica dell'incidente e dare ai genitori del 15enne una spiegazione, almeno logica, di quello che è successo.

Al momento la tesi più plausibile è che il ragazzo, residente a Chiari, stesse attraversando i binari invece di servirsi del sottopassaggio. Ma questa, per ora, è soltanto un ipotesi. Sicuramente gli amici che erano con lui potranno, superato lo choc, aiutare a ricostruire i fatti e, qualora ci fosse, anche le telecamere della stazione del paese bresciano.

Secondo una prima ricostruzione fornita da alcuni testimoni, gli stessi che hanno chiamato il 118, il ragazzo potrebbe non essersi accorto del treno in transito mentre attraversava le rotaie per raggiunge il binario, da cui probabilmente doveva prendere un treno. Un primo convoglio lo avrebbe colpito di striscio, ma fatto sbalzare sotto il vagone di un altro treno.