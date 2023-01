Ragazzo di 17 anni investito da un treno della metropolitana a Milano: è gravissimo Un giovane di 17 anni è stato travolto da un treno di passaggio alla fermata della metropolitana verde Cadorna, intorno alle 22: estratto vivo dalle lamiere, le sue condizioni sono gravissime. Ancora da accertare la dinamica: atto volontario, distrazione o responsabilità altrui?

È successo ieri sera intorno alle 22 alla fermata della metropolitana verde Cadorna, a Milano, sulla banchina in direzione Gessate. Per ragioni ancora da approfondire, un giovane di 17 anni è stato travolto da un treno di passaggio: estratto vivo dalle lamiere e traportato in ospedale in codice rosso, è stato ricoverato in gravi condizioni. Chiusa per le operazioni di soccorso, per circa un'ora, la linea tra le fermate M2 Cadorna e Porta Genova.

Ancora da accertare la dinamica

Mentre l'account ufficiale di Atm descrive l'incidente di ieri sera come "tentativo di suicidio", sono più cauti gli inquirenti che ancora indagano sulla ricostruzione della dinamica. Saranno dunque le telecamere di sorveglianza presenti sul posto a rispondere a tutte le domande. Una su tutte: cosa ha spinto il ragazzo sui binari? un gesto volontario, un atto fatale di distrazione? Oppure la responsabilità sarà da attribuire a un altro passeggero presente in quel momento sulla banchina della metropolitana? Nel frattempo sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, gli addetti Atm e il personale sanitario, che ha estratto il 17enne dalle lamiere e ha prestato i primi soccorsi.