Ragazzo di 15 anni tenta di scippare un'anziana a Chieri ma viene rincorso dalla parrucchiera: denunciato A Chieri (Brescia) un 15enne e un complice hanno tentato di derubare una donna anziana che stava andando a tagliarsi i capelli. La parrucchiera, nonché sua nuora, ha assistito alla scena attraverso le vetrine del negozio e ha inseguito il ragazzo fino all'arrivo dei carabinieri.

Ieri due ragazzi, un 15enne e un altro ancora non identificato, hanno tentato di scippare una donna di 88 anni che stava andando a tagliarsi i capelli a Ghedi, in provincia di Brescia. La parrucchiera, nuora dell'anziana e titolare del negozio dove la donna era diretta, è intervenuta chiamando i Carabinieri e rincorrendo per un tratto i due ragazzi. Uno di loro è stato fermato e denunciato per furto con destrezza.

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, sabato 1° marzo: la parrucchiera stava lavorando nel suo negozio in via X Giornate, a Chieri, quando attraverso le vetrine ha visto due ragazzini aggirarsi attorno all'ingresso. All'arrivo dell'anziana i due sono entrati in azione e le hanno strappato dal braccio la borsetta con dentro il portafogli, i documenti e il telefono. A quel punto è intervenuta la parrucchiera, di cui l'88enne era anche suocera: ha cominciato a inseguire con i due ragazzi, che si sono divisi. A quel punto lei ha cercato di raggiungerne uno e nel frattempo ha chiamato i Carabinieri.

I militari sono riusciti a rintracciare e fermare il 15enne che poco prima di essere preso ha tentato di sbarazzarsi della refurtiva. La borsa però è stata recuperata e restituita alla signora, mentre il ragazzo è stato denunciato per furto con destrezza aggravato. Sono ancora in corso gli accertamenti per identificare anche il complice, che è riuscito a far perdere le sue tracce nella fuga.