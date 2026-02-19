milano
Ragazzo di 15 anni prende per il collo, aggredisce e rapina un coetaneo nel Bresciano: denunciato

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per aggressione, minacce e rapina nei confronti di un coetaneo. L’episodio si è verificato a Desenzano del Garda, nel Bresciano.
A cura di Francesca Caporello
Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver aggredito, minacciato e rapinato un coetaneo. L'episodio, secondo quanto si apprende, si sarebbe verificato a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia nel mese di gennaio, ma si ha notizia dei fatti soltanto oggi, 19 febbraio.

Stando sempre alle notizie diffuse, il 15enne si trovava insieme ad un amico quando avrebbe visto un gruppo di giovani, a cui si sarebbe avvicinato. Una volta raggiunto il gruppo, avrebbe afferrato uno di loro per il collo e lo avrebbe minacciato costringendolo a consegnarli due sigarette elettroniche e il denaro che aveva nel portafoglio.

Il padre di uno degli altri ragazzi – che ha assistito alla scena – sarebbe subito intervenuto, intimando al 15enne di restituire alla vittima quanto appena sottratto. Ma il 15enne per tutta risposta sarebbe fuggito, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sarebbero poi intervenuti quindi i poliziotti, che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e dei testimoni, e avviato indagini per individuare il responsabile dell'aggressione. Gli agenti sono quindi partiti dall'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La ricostruzione dei fatti ha consentito di identificare l'amico del rapinatore, che è stato convocato in commissariato. A quel punto, anche il giovane rapinatore, venuto a conoscenza delle indagini, si è presentato in commissariato, accompagnato da un genitore, ed ha restituito quanto sottratto. Per lui è scattata una denuncia.

Brescia
Cronaca
