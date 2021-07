in foto: (Immagine di repertorio)

Un'aggressione violenta si è verificata nella notte a Milano, nel piazzale della stazione Luigi Cadorna. L'episodio, sul quale indaga la polizia di Stato, si è verificato poco dopo la mezzanotte, stando a quanto riporta una nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza. La vittima è un ragazzo di appena 17 anni, E.A.N. le sue iniziali, che sarebbe stato aggredito da più persone. Non sono chiari i motivi dell'aggressione che è stata però piuttosto violenta: il branco avrebbe infatti usato anche delle catene per picchiare il ragazzo, che ha riportato colpi in diverse parti del corpo e anche in testa. Sul posto, oltre agli agenti della polizia di Stato, è intervenuta anche un'ambulanza del 118: i soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito che è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Nell'aggressione ha riportato contusioni cranio-facciali e ferite al volto, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Gli altri episodi di violenza nella notte

Non è stato il solo episodio di violenza che si è verificato nella notte a Milano. Il più grave alle 21, quando un uomo di circa 65 anni è stato aggredito in via Vincenzo da Seregno da una persona ancora in corso di identificazione. Anche in questo caso non sono chiari i contorni della vicenda, sulla quale indagano i carabinieri: al momento si sa solo che l'uomo è stato aggredito mentre era in strada vicino alla pensilina di un autobus, e che ha riportato gravi traumi: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Poco dopo le 2 del mattino invece due persone sono rimaste ferite nel corso di una rissa avvenuta in via Montello: le due persone coinvolte hanno 27 e 23 anni, nessuno di loro è in pericolo di vita.